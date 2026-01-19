Вся власть Советам!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обозреватель Сергей Строкань

Обозреватель Сергей Строкань

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Президент США Дональд Трамп полон решимости совершить настоящую революцию в урегулировании международных конфликтов, которая начнется с создания возглавляемого им Совета мира по управлению послевоенной Газой.

Об учреждении нового глобального органа под председательством Трампа в Вашингтоне было объявлено 16 января, после чего оргработа рванула с места в карьер.

Помимо включения в состав будущего Совета мира по Газе нескольких ключевых членов американской администрации, включая вездесущих Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, госсекретаря Марко Рубио, а также владельца инвестиционной компании Apollo Global Management Марка Роуэна, главы Всемирного банка Аджая Банги и подзабытого сегодня мирового лидера времен иракской войны британского экс-премьера Тони Блэра, приглашения из Вашингтона уже получили несколько глав государств и правительств Восточного и Западного полушарий.

Окончательный список имен тех, кто по приглашению Трампа, предположительно, будет вовлечен в управление намечающейся «стройкой века» в Газе, судя по утечкам из Белого дома, должен быть объявлен в ходе начинающегося 19 января Всемирного экономического форума в Давосе.

Тем не менее имена уже приглашенных и подтвердивших готовность войти в состав Совета мировых политиков позволяют сделать первые выводы о критериях отбора наиболее достойных, по версии Дональда Трампа, лидеров-миротворцев для Газы.

Не менее интересно и то, кто в итоге останется за бортом.

Итак, в европейский список первыми вошли премьеры Италии и Венгрии Джорджа Мелони и Виктор Орбан, Латинскую Америку представляют президенты Аргентины и Бразилии Хавьер Милей и Лула да Силва, Северную Америку — премьер-министр Канады Марк Карни, Ближний и Средний Восток — президенты Египта и Турции Абдель Фаттах ас-Сиси и Реджеп Тайип Эрдоган.

Вовсе не факт, что все эти политики смогут сыграть заметную роль в будущем мирном обустройстве Газы, и в целом их список выглядит весьма разношерстным.

Тем не менее бросается в глаза, что в состав совета включены либо друзья Трампа на разных континентах (Мелони, Орбан, Милей), либо политики, с которыми он разыгрывает сложные геополитические партии (Лула да Силва, Карни, Эрдоган). Принадлежность либо к первой, либо ко второй группе становится входным билетом в Совета мира по Газе.

Для всех обласканных главой Белого дома, особенно на фоне его конфликта с евро-атлантическими союзниками по Гренландии, место в элитном клубе Трампа, где строгий фейсконтроль осуществляет лично он,— это весьма востребованный актив, шанс повысить свою геополитическую капитализацию.

В связи с этим весьма симптоматично заявление экстравагантного президента Аргентины Хавьера Милея, целесообразность включения которого в проекты мирного восстановления Газы весьма сомнительна.

«Для меня большая честь получить приглашение для Аргентины войти в качестве государства-учредителя в Совет мира, организацию, созданную президентом Трампом для продвижения прочного мира в регионах, затронутых конфликтами, начиная с сектора Газа»,— написал Милей в социальной сети X.

При этом членство в Совете мира двух сторон конфликта в Газе — Израиля и радикальной палестинской группировки «Хамас», которая, похоже, не собирается разоружаться,— судя по всему, не предусмотрено. Как сообщает портал Axios, администрация США намерена продолжать реализацию своего мирного плана по Газе вне зависимости от возражений израильского премьера Биньямина Нетаньяху. «Это наше шоу, а не его шоу. За последние месяцы нам удалось сделать в Газе то, что никто не считал возможным, и мы намерены продолжать движение вперед»,— предупредил высокопоставленный американский чиновник, по словам которого у Нетаньяху «нет права голоса в этом вопросе».

Еще один принципиально важный момент состоит в том, что Совет мира по Газе задуман Трампом как целиком подчиненное ему миротворческо-коммерческое предприятие с внушительными членскими взносами.

Эта необычная гибридная форма миротворчества, сочетающая дипломатию с фандрайзингом, выглядит новым словом в урегулировании мировых конфликтов.

Как сообщает агентство Bloomberg, согласно уставу Совета мира, каждое государство-участник будет исполнять свои функции не более трех лет, однако ограничение трехлетнего срока членства не будет распространяться на тех членов, которые внесут в Совет мира взнос в размере $1 млрд и более.

В общем, получается, что мирная стройка в Газе — это на многие годы, которые продолжатся и после ухода Трампа из Белого дома. Поэтому, чтобы заранее застолбить себе место в Совете мира, нужно поторопиться выложить свой миллиард.

В связи с инициативой Трампа возникает вопрос, как она может соотноситься с многолетней деятельностью ООН в Газе, которую никто ведь не отменял.

Здесь ситуация выглядит весьма двусмысленной.

С одной стороны, как отмечает газета Financial Times, Вашингтон рассматривает Совет мира по управлению Газой как «возможную замену ООН», как «некий параллельный неофициальный орган», чтобы вслед за Газой по той же схеме мирных строек века начать заниматься другими конфликтами.

С другой стороны, если вдуматься, то зеленый свет инициативе Трампа в ноябре прошлого года дал именно Совбез ООН, одобрив предложенную Вашингтоном резолюцию №2803 в поддержку Всеобъемлющего плана по прекращению конфликта в Газе (за резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, Россия и Китай воздержались). Этот план предполагает введение временного международного управления сектором Газа и создание Совета мира под председательством Трампа.

Таким образом, после того как не справляющаяся со своей миссией ООН добровольно уступила лидерство Вашингтону, вряд ли уместно рассуждать о том, что это США оттесняют ООН на второй план. ООН сама оттеснила себя на второй план своим бессилием. За что боролись, на то и напоролись.

На этом фоне уже звучат рассуждения о том, что США намерены распространить опыт фактически еще не созданного и еще никак не доказавшего свою эффективность Совета мира по Газе на другие конфликты. Как сообщает газета Financial Times, «США обдумывают идею расширить опыт Совета мира по Газе, возглавляемого президентом Трампом, на другие горячие точки, такие как Украина и Венесуэла».

Согласно утечкам из Белого дома, администрация США активно изучает вопрос о создании Фонда восстановления Украины объемом $800 млрд. Идея состоит в том, чтобы превратить еще воюющую Украину в некий Клондайк для бизнеса XXI века, когда все вдруг забудут про войну и бросятся увлеченно зарабатывать деньги. Идея эта получила первую обкатку в ходе состоявшейся 6 января встречи «коалиции желающих» в Париже, в которой приняли участие Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

При этом, как и в случае с Газой, с Украиной вникать в сложные проблемы безопасности президенту Трампу явно не столь интересно. Это дается ему с большим трудом. Не его это область. Он ведь успешный бизнесмен и девелопер.

Однако вовсе не факт, что успешный девелопер, во многом справедливо считающий архаизмом ООН и размытые до предела и неработающие нормы международного права, станет столь же успешным миротворцем. Первопричины конфликтов ведь не отменит никакая «стройка века» — в Газе, на Украине и далее везде.

Впрочем, как человек увлеченный, Трамп вершит свою мировую дипломатическую революцию под лозунгом «Вся власть Советам!». О том, какую злую шутку в истории может сыграть этот будоражащий лозунг, в Белом доме предпочитают не думать.

Сергей Строкань