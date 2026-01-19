Бывшего мэра Владимира Дмитрия Наумова приговорили к 8 годам за взятку

Октябрьский районный суд Владимира признал виновным в получении особо крупной взятки бывшего мэра города Дмитрия Наумова. Его приговорили к восьми годам строгого режима и штрафу в 11 млн руб. Инстанция также запретила фигуранту занимать должности в органах местного самоуправления в течение пяти лет, сообщило управление прокуратуры по Владимирской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Владимира Фото: Администрация Владимира

Дело связано с организацией незаконных ритуальных услуг в регионе. Как установило следствие, в 2023 году два жителя Подмосковья обратились к мэру Наумову с просьбой помочь организовать нелегальный бизнес. Для этого чиновник назначил двух членов преступной группы — Никиту Петрунина и Сергея Ершова — на должности руководителей МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» и МКУ «Центр управления городскими дорогами» (МКУ «ЦУГД»).

Правоохранители также выявили, что по инициативе бывшего мэра издали нормативный акт, дававший льготы сообщникам и ограничивавший других представителей похоронного бизнеса. Так, последним было запрещено въезжать на кладбища для подготовки могил без разрешения «ЦУГД». Использовать технику для копания могил разрешалось только специализированной службе. За это господину Наумову передали две взятки общей суммой 1,1 млн руб.

Гособвинение запрашивало для Дмитрия Наумова девять лет колонии и штраф 55 млн руб. Суд взыскал с осужденного 1,1 млн руб., а также арестовал автомобиль Volvo XC90 и золотые украшения. Господин Наумов признал вину.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Главу Владимира ждет централ».

Никита Черненко