Для бывшего мэра Владимира Дмитрия Наумова запросили 9 лет колонии

Гособвинение запросило девять лет лишения свободы со штрафом 55 млн руб. для бывшего главы города Владимира — Дмитрия Наумова. Его обвиняют в получении особо крупных взяток от представителей похоронного бизнеса. Также фигуранту попросили запретить работать в органах местного самоуправления в течение 10 лет, сообщили в региональном управлении прокуратуры.

Фото: Официальная страница Александра Авдеева в Telegram

Фото: Официальная страница Александра Авдеева в Telegram

Прения прошли в Октябрьском районном суде. По данным следствия, осенью 2023 года два жителя Подмосковья предложили господину Наумову за деньги помочь им в организации незаконных ритуальных услуг. Согласно материалам дела, бывший мэр назначил членов преступной группы — Никиту Петрунина и Сергея Ершова — руководителями МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» и МКУ «Центр управления городскими дорогами» (МКУ «ЦУГД»).

Следствие утверждает, что чиновник содействовал изданию нормативного акта, дававшего льготы членам преступной группы и ограничивающего других представителей похоронного бизнеса. Согласно документу, последние не могли въезжать на территорию кладбищ для подготовки могил без разрешения «ЦУГД». За это господину Наумову передали взятки на сумму не менее 1,1 млн руб., следует из материалов дела.

Дмитрий Наумов признал вину. По ходатайству СКР суд наложил арест на имущество подсудимого — 1,3 млн руб. и автомобиль Volvo XC90 стоимостью около 4,3 млн руб. Гособвинение просит сохранить арест на имущество обвиняемого до взыскания штрафа, а также конфисковать его телефон.

Никита Черненко