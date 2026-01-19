В конце прошлого года выдача кредитов в Башкирии уменьшилась на 4%

В Башкирии в декабре 2025 года выдали 45,2 тыс. потребительских кредитов (кредитов наличными), что на 4,2% меньше, чем месяцем ранее (47,2 тыс. единиц), следует из данных кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Количественное снижение потребительских кредитов наблюдается второй месяц подряд. В октябре банки выдали гражданам 47,8 тыс. займов.

Среди 30 регионов-лидеров выдачи в данном сегменте розничного кредитования в декабре прошлого года больше всего получили потребкредитов в Москве (97,7 тыс. единиц), Московской области (90,4 тыс. единиц) и Краснодарском крае (67 тыс. ед.), а также в Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (55,4 тыс. единиц) и Свердловской (52,2 тыс. единиц) областях.

Заметнее всего сократилось число выданных потребительских кредитов в декабре 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем в Хабаровском (-12,5%), Приморском (-8,5%) и Алтайском (-8,5%) краях, в Москве (-8,0%) и Красноярском крае (-7,9%).

Всего в стране в последний месяц года выдали 1,54 млн кредитов, это меньше по сравнению с предыдущим месяцем на 5,7% (в ноябре прошлого года – 1,63 млн. единиц).

Ранее НБКИ сообщало, что доля отказов заявкам на розничные кредиты в конце года в Башкирии достигла 81,5%.

Майя Иванова