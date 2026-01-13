В конце прошлого года более 80% заявителям из Башкирии отказано в кредите

В декабре прошлого года в Башкирии доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты достигла 81,5%, сообщили в Национальном бюро кредитных историй. По сравнению с концом прошлого года доля отказов увеличилась на 2,9%.

В статистике приводятся данные по заявкам на потребительские кредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотеку.

Среди 30 регионов России с наибольшим количеством обращений за займом чаще всего отказывали заявителям в Кемеровской (83,7%), Новосибирской (83,2%) и Омской (78,1%) областях. Реже других отказывали жителям Удмуртии (78,1%), Нижегородской (78,2%), Воронежской (78,4%) областей.

Самый большой рост доли отказов зафиксирован в Москве (на 5,7%), Татарстане (на 5,3%) и Самарской области (на 5%).

В среднем по России доля отказов в потребительском кредите в конце года составила 81,9%, за год она выросла на 3,7%.

