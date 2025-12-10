В Башкирии в ноябре выдали на 14% меньше кредитов, чем в октябре

В ноябре этого года в Башкирии выдали 41 тыс. кредитов, это на 14,2% меньше, чем в октябре (47,8 тыс.), сообщает Национальное бюро кредитных историй. Всего в стране в ноябре выдали 1,42 млн кредитов, их число сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 14,7%.

Самое большое количество выданных потребкредитов в регионах в ноябре отмечалось в Москве (92,4 тыс.), Московской области (85,0 тыс.) и Краснодарском крае (58,0 тыс.).

Наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных потребительских кредитов в регионах страны по сравнению с октябрем зафиксирована в Якутии (-17,2%), Приморском крае (-16,2%) и Свердловской области (-16,0%).

Майя Иванова