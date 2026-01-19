В Кызыле отказались от ночной смены при уборке города из-за морозов

Власти Кызыла сократили время уборки территории города из-за морозов. Ночные выезды спецтехники отменены, работы осуществляются только днем, с 10:00 до 16:00.

«Эта мера направлена на предотвращение поломок оборудования, вызванных крайне низкими температурами, и обеспечение безопасности персонала»,— говорится в сообщении мэрии столицы Республики Тыва.

В последние дни температура воздуха в регионе местами опускалась до отметки минус 50 градусов. Видимость на дорогах из-за морозного тумана снизилась до 50 м.

Перебои в работе общественного транспорта из-за сильного похолодания, начавшегося в конце прошлой недели, отмечены в целом ряде крупных сибирских городов. Например в Барнауле, Томске, Красноярске.

