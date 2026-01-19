В Самарский облсуд направлены апелляции по делу об отравлении «Мистером сидром»

Уголовное дело, связанное с массовым отравлением напитком «Мистер Сидр», 15 января 2026 года было передано в апелляционную инстанцию Самарского областного суда. Об этом сообщает пресс-служба Красноглинского районного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Сазонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Сазонов, Коммерсантъ

В сентябре 2025 года в Самаре был вынесен приговор по делу о массовом отравлении поддельным алкогольным напитком «Мистер Сидр», которое в 2023 году привело к гибели 50 человек в разных регионах России. Метиловый спирт, ставший причиной ЧП, был похищен со склада вещдоков самарской полиции. Производитель напитка Анар Гусейнов приговорен к девяти годам, поставщик Артем Айрапетян — к восьми годам колонии. Также бизнесмены должны будут возместить ущерб семьям погибших и пострадавших. В феврале 2024 года были осуждены бывший полицейский Иван Гребенкин и двое его сообщников. Их признали виновными в хищении 6 тыс. л метилового спирта со склада МВД, который поставлялся для производства этого напитка.

Оба предпринимателя частично признали вину, но заявили, что не знали о наличии метилового спирта в сырье. Анар Гусейнов отметил, что проверял спирт «народными методами», а Артем Айрапетян утверждал, что его знакомые предложили «обычный пищевой этиловый спирт». Последний продал Анару Гусейнову 4 тыс. литров спирта за 400 тыс. руб., заработав 20 тыс. руб. В конце ноября 2025 года защита бизнесменов подала жалобу на решение Красноглинского районного суда.

Андрей Сазонов