В Самаре производители «Мистера Сидра» обжаловали приговор

Самарские предприниматели Анар Гусейнов и Артем Айрапетян, осужденные за производство напитка «Мистер Сидр», от которого погибли 50 человек, обжаловали приговор. В конце ноября 2025 года защита бизнесменов подала жалобу на решение Красноглинского районного суда. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприниматели Анар Гусейнов и Артем Айрапетян

Фото: Андрей Сазонов, Коммерсантъ Предприниматели Анар Гусейнов и Артем Айрапетян

Фото: Андрей Сазонов, Коммерсантъ

Суд принял жалобу к рассмотрению. До 5 декабря стороны могут предоставить свои возражения по этому поводу. Заседание по рассмотрению жалобы предпринимателей пока не назначено.

В июне 2023 года десятки жителей Ульяновской, Пензенской, Курганской, Самарской, Нижегородской областей, Чувашии и Удмуртии отравились напитком «Мистер Сидр». В феврале 2024 года были осуждены бывший полицейский Иван Гребенкин и двое его сообщников, которых признали виновными в хищении 6 тыс. л метилового спирта со склада МВД, который поставлялся для производства этого напитка.

В сентябре 2025 года Анар Гусейнов и Артем Айрапетян были признаны виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство и продажа спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности массовую гибель людей»). Суд приговорил их к девяти и восьми годам колонии общего режима соответственно. Также бизнесмены должны будут возместить ущерб семьям погибших и пострадавших.

Оба предпринимателя частично признали вину, но заявили, что не знали о наличии метилового спирта в сырье. Гусейнов отметил, что проверял спирт «народными методами», а Айрапетян утверждал, что его знакомые предложили «обычный пищевой этиловый спирт». Айрапетян продал Гусейнову 4 тыс. литров спирта за 400 тыс. руб., заработав 20 тыс. руб.

Георгий Портнов