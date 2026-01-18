Economist: ЕС способен дать экономический отпор США

В качестве ответа на возможный захват Гренландии Соединенными Штатами Евросоюз способен прибегнуть к экономическим наказаниям, пишет The Economist. В их числе введение санкций и пошлин, а также аннулирование торгового соглашения, которое было подписано в 2025 году.

В качестве еще одного возможного рычага давления на США издание называет американские военные базы в Европе. Без них Вашингтону было бы «крайне сложно проецировать военную мощь» на страны Африки и Ближнего Востока. Кроме того, от сотрудничества с европейскими странами зависит масштаб присутствия США в Арктике.

При этом, как уточняет The Economist, более агрессивный экономический подход стран Европы возможен при экстренном увеличении расходов на оборону. Новая торговая война создала бы огромное давление на национальные бюджеты европейских государств, считает издание.

Президент США Дональд Трамп с начала января заявляет о намерении установить контроль над Гренландией. Восемь стран ЕС ответили отправкой нескольких десятков военнослужащих на остров. Вашингтон, в свою очередь, объявил о введении с 1 февраля пошлин против них.