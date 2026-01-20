Цифровой штурвал

Морская деятельность становится критически важным драйвером для развития и безопасности России, и на первый план выходит проблема системного управления ею. Множество стратегий и программ в сфере судостроения, освоения ресурсов океана и развития прибрежных регионов зачастую разрабатываются без должной координации, создавая «разрывы» и снижая общую эффективность.

Разрешить это системное противоречие призван проект коллектива исследователей РЭУ им. Г. В. Плеханова под руководством ректора университета Ивана Лобанова. В рамках государственного задания Минобрнауки России (проект №FSSW-2025–0006) они представили результаты масштабной работы по созданию цифровой методологии и будущей платформы для стратегического управления морским потенциалом страны. Разработка достигла уровня готового к эксплуатации образца, что подтвердилось в ходе презентации результатов заказчику с участием экспертов по портовой деятельности и морским перевозкам. Ключевая цель разработки — обеспечить системность и целостность планирования морской деятельности — от федеральных стратегий до региональных программ, а также создать инструменты для количественной оценки рисков достижения целевых показателей Морской доктрины и Стратегии развития морской деятельности. Новая методология призвана повысить согласованность и синергию стратегических документов, чтобы усилить эффективность реализации государственной морской политики.

Ученые разработали целостный методологический комплекс, в основе которого лежат авторские методы, включая целеориентированную динамическую риск-оценку, эконометрическое моделирование и моделирование с применением машинного обучения, прогнозирование с помощью нейронных сетей, а также когнитивную аналитику на основе технологий текст-майнинга. Его основой стала унифицированная архитектура для системной классификации всех стратегических документов. Для работы с их содержанием был создан интеллектуальный анализатор текстов, способный автоматически оценивать сбалансированность документов и выявлять скрытые противоречия. Комплекс также включает специальные алгоритмы, которые обеспечивают преемственность целей и ключевых показателей на всех уровнях управления — от федерального до регионального. Кроме того, в него вошли методы для расчета критических значений показателей и проведения прогнозной оценки. Наконец, для визуализации и привязки стратегий к территории ученые разработали инструменты пространственного анализа, которые помогают находить и анализировать точки роста прямо на карте России. Основные итоги были представлены на российских и международных научных форумах, а также обсуждались с экспертами из организаций, связанных с регулированием морской деятельности на специальных совещаниях.

В практической плоскости внедрение разработки откроет перед государственными органами новые возможности. Прежде всего оно позволит достичь полной согласованности всех стратегических документов в морской сфере, устранив системные противоречия. Это создаст основу для перехода от реактивного подхода к опережающему управлению, которое будет строиться на данных прогнозных моделей и глубокого анализа рисков. В результате у ведомств появится возможность точечно и максимально эффективно концентрировать ресурсы именно на ключевых направлениях и в тех географических зонах, которые обладают наибольшим потенциалом для развития.

Логическим продолжением работы станет запуск специализированной информационно-аналитической системы МОРЕ. Эта цифровая платформа объединит динамическую базу знаний, модули интеллектуального анализа, сценарное моделирование и дашборды для мониторинга в реальном времени. В настоящее время завершена разработка методологического ядра и прототипа платформы.

«Платформа развивается дальше за счет интеграции расширенной базы данных государственной и ведомственной статистики, а также больших данных, что усиливает ее аналитические возможности. В результате создана уникальная информационно-аналитическая платформа для сопровождения разработки и реализации документов стратегического планирования. В новых геополитических реалиях морская деятельность выступает перспективным драйвером развития страны, и МОРЕ обеспечивает надежную поддержку этого процесса»,— отмечает доктор экономических наук, профессор, научный руководитель проекта Елена Зарова.

Таким образом, заложен научный фундамент для перехода к цифровому и data-driven управлению морской деятельностью. Это, как подчеркивают авторы, является критически важным условием для укрепления национальной безопасности и конкурентных позиций России в Мировом океане.

Научные результаты отражены в публикациях ведущих журналов, индексируемых в международных базах цитирования (таких как Scopus и Web of Science), и в подготовленной коллективом монографии.

Подготовлено при поддержке Минобрнауки