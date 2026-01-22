Коротко и по делу

Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
С какими результатами завершил 2025 год страховой рынок

Российский страховой рынок показал двузначный рост в 2025 году, однако за впечатляющей статистикой стоят куда более значимые изменения — персонализация продуктов и трансформация каналов продаж. Страхование перестает быть «полисом на всякий случай», превращаясь в точечное финансовое и сервисное решение под конкретные задачи клиента. Ключевой вопрос — какие из этих моделей окажутся эффективными в 2026 году.

Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

Жизнь растет

Драйвером рынка в 2025 году стали инвестиционное (ИСЖ) и накопительное страхование жизни (НСЖ). Доля страхования жизни в общем объеме страхового рынка увеличилась на 6 процентных пунктов (п. п.), составив 54%. На продукты ИСЖ со сроком более десяти лет существует спрос как на долгосрочный инвестиционный инструмент, а на НСЖ до трех лет — как на альтернативу банковским депозитам, поясняет клиентский интерес вице-президент «Ренессанс Страхования» Владимир Залужский.

Согласно данным Банка России, по итогам девяти месяцев 2025 года (пока это самые свежие результаты работы страховщиков) премии страховщиков выросли на 14,7% год к году, до 2,8 трлн руб. Рынок страхования жизни продемонстрировал более высокие темпы роста: сборы выросли на 29%, до 1,5 трлн руб. Премии по ИСЖ выросли на 93,5%, до 608 млрд руб., на фоне того, что продажа продукта будет прекращена в 2026 году. А сборы по НСЖ показали рост почти на 9%, до 837 млрд руб.

Сегмент non-life показал рост на 1,1% год к году, достигнув объема сборов в 1,26 трлн руб. Генеральный директор «Абсолют Страхования» Дмитрий Руденко отмечает, что это логично, потому что страхование non-life обслуживает основные отрасли экономики. Именно поэтому оно, в отличие от страхования жизни, объективнее показывает текущее состояние экономики страны.

Здесь наиболее динамичными видами страхования оказались каско, страхование имущества юридических и физических лиц. Рост сборов в страховании автокаско произошел во многом за счет расширения спроса со стороны граждан на страхование подержанных автомобилей, включая франшизные продукты и линейку «мини-каско». При этом выплаты здесь также увеличились: в автокаско это связано с ростом стоимости запчастей и ремонта, а в страховании имущества юрлиц — с ростом числа крупных страховых случаев, отмечает генеральный директор «Т-Страхования» и «Т-Страхования будущего» Иван Мироненко.

В целом объем выплат по договорам страхования за девять месяцев 2025 года увеличился почти на три четверти, до 1,8 трлн руб. Помимо автокаско и имущества юрлиц рост выплат пришелся на НСЖ и добровольное медицинское страхование.

По оценкам НРА, по итогам всего 2025 года активы страховщиков превысят 7 трлн руб. (+9–12% к 2024 году), страховые премии приблизятся к отметке 4 трлн руб., а страховые выплаты превысят 2 трлн руб.

Рынок по-прежнему сталкивается с рядом вызовов, отмечают в «Т-Страховании». Среди них — санкционное давление, в том числе неопределенность с ремонтом и поставками запчастей в рамках ремонта авто по каско или ОСАГО, дефицит перестраховочных емкостей, а также нехватка квалифицированных кадров, особенно в аналитике и андеррайтинге. Важным вопросом остаются импортозамещение и инфраструктурные ограничения, мешающие масштабированию цифровых решений.

От банков к экосистемам

По данным Банка России, по итогам девяти месяцев 2025 года доля страховых премий, полученных через посредников, снизилась до 78%. Это произошло из-за роста продаж без посредников в офлайн-канале — их доля увеличилась на 1,8 п. п. за год и достигла 18,2%. В то же время электронные продажи через посредников выросли на 1,8 п. п., до 15,1% всех продаж. В целом доля электронных продаж за год увеличилась на 1,2 п. п. и составила 19%.

Приоритетные каналы продаж в страховании меняются — с агентских сетей фокус смещается в сторону цифровых и партнерских каналов.

Основным каналом роста являются онлайн-платформы и мобильные приложения.

Некоторые страховые компании («Ингосстрах», «Ренессанс Страхование», ВСК и другие) развивают собственные платформы и экосистемы, которые помогают контролировать продукт и быть центром прибыли. Такие платформы объединяют не только страховые продукты, но и услуги НПФ, медицинские сервисы, а также предложения в сфере авто и недвижимости.

Другие компании стремятся интегрироваться в уже существующие партнерские экосистемы банков, маркетплейсов или автодилеров, в том числе с помощью OpenAPI, предоставляя страховые продукты как сервис (среди них, например, «Росгосстрах», «Зетта Страхование», «Абсолют Страхование», МАКС). Это один из трендов по интеграции страхования в цифровую жизнь клиента, отмечает Владимир Залужский.

«Свой вклад в это направление вносит развитие платформенной экономики. Экосистемы маркетплейсов все сильнее оттягивают на себя клиентов банковских экосистем, предоставляя им самый широкий круг финансовых продуктов, в том числе страховых»,— добавляет Дмитрий Руденко. Причем спектр предоставляемых маркетплейсами страховых продуктов постоянно расширяется, охватывая уже не только физических, но и юридических лиц, прежде всего торгующих на маркетплейсах селлеров, которым предлагаются такие виды страхования, как страхование имущества (ПВЗ, товарных запасов), грузов и так далее.

При этом сильным драйвером продаж, несмотря на высокую ключевую ставку, остаются банкострахование и корпоративные партнерства (например, с автопроизводителями, девелоперами, IT-платформами), где страховые продукты предлагаются в формате встроенных решений (embedded insurance). Агентский канал сохраняет значимость, но больше для сложных продуктов, ВИП-клиентов и там, где необходима консультация, отмечают в «Совкомбанк Страховании».

Полис под задачу

Другим заметным трендом 2025 года стало развитие цифровых и кастомизированных продуктов и субпродуктов — особенно заметен прогресс в микростраховании, коротких полисах и продуктах по подписке.

«Рынок все больше уходит от универсальных долгосрочных решений в сторону гибких, ситуативных продуктов, которые можно подключать на короткий срок или под конкретную задачу»,— говорит Иван Мироненко.

Этот тренд во многом связан с изменением потребительского поведения миллениалов и поколения Z, для которых важны гибкость, вариативность и свобода выбора. Согласно исследованию Accenture, 35% представителей этих поколений предпочитают короткие страховые полисы, позволяющие быстро менять условия и адаптировать услуги под текущие потребности.

Речь идет, например, о коротких полисах ОСАГО и каско, а также о подписке на подобные продукты, когда за полис не нужно платить целиком, а деньги будут списываться постепенно каждый месяц. Так, по итогам января—октября 2025 года число коротких полисов ОСАГО достигло почти 6 млн, составив 14% от суммарного объема рынка «автогражданки», следует из данных Национальной страховой информационной системы. По прогнозам страховщиков, такая практика будет распространяться на другие виды страхования.

«Отрасль постепенно уходит от простой продажи полисов к предоставлению комплексных решений по управлению рисками»,— говорит Иван Мироненко. В 2026 году страховой рынок будет двигаться в сторону глубокой персонализации и интеграции страхования в повседневные сервисы.

«Страховые суммы будут рассчитываться с учетом рыночной стоимости конкретного объекта и его индивидуальных характеристик. Все чаще страховые услуги будут встраиваться в популярные lifestyle-сервисы, такие как каршеринг и аренда жилья»,— говорит старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Еще одним значимым трендом становится превентивный подход. Анализируя клиентские данные, страховые компании получают возможность заранее выявлять потенциальные риски и своевременно рекомендовать меры по их снижению. Такой формат задает новый уровень взаимодействия, при котором страхование ориентировано не только на возмещение потерь, но и на их предупреждение.

Уже в ближайшем году более 70% тарифов станут персонализированными, а новые продукты будут появляться почти ежеквартально, отмечают в «Абсолют Страховании». Поэтому перед страховыми компаниями стоит задача не просто сохранить статус-кво, а заново его переосмыслить. Преимущество получат игроки, способные работать с данными в режиме реального времени, быстро внедрять технологии и выстраивать клиентский опыт.

Еще короче

По прогнозам АКРА, страховые премии в 2026 году вырастут на 15%. При этом страхование жизни покажет рост на 16%, а сегмент non-life — на 13%.

«Снижение ключевой ставки приведет к оживлению розничного кредитования, в результате чего импульс получат кредитное страхование жизни, страхование от несчастных случаев и автострахование»,— поясняет директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин.

При этом будет расти и уровень проникновения страхования (рассчитывается как отношение годовой суммы страховых премий к ВВП). Этот показатель в России вырос с 1,3% в 2023 году до 1,85% в 2024-м. По прогнозам АКРА, в 2026 году он может увеличиться до 2%.

В «Т-Страховании» ожидают, что в 2026 году рост покажут страхование жизни и пенсионное страхование, а также киберстрахование, страхование ответственности, микро- и ондеманд-страхование (страховые продукты, которые можно активировать на определенный период времени по необходимости). Также продолжат набирать популярность страхование здоровья и медицинские услуги, особенно в связи с растущими потребностями в персонализированном медицинском обслуживании, добавляет Дмитрий Руденко.

Анна Абрамцева

