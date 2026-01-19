Федеральная палата адвокатов: 41% оправдательных приговоров отменяют

В России 41% оправдательных приговоров отменяют и отправляют на пересмотр, сообщила в эфире радио РБК глава Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Светлана Володина. По ее словам, из 716 апелляционных жалоб на оправдательные приговоры 530 — от прокурора.

«41% — это процент отмены оправдательных приговоров и отправления на новое рассмотрение. Это чудовищная цифра, потому что люди с невероятным трудом доходят до такого положительного результата, а система считает такой результат, наверное, невозможным, раз они начинают подавать протесты»,— считает госпожа Володина.

Глава ФПА также рассказала о давлении, с которым сталкиваются адвокаты. Она сослалась на опрос, согласно которому на 72% адвокатов оказывали давление, чтобы они убедили своих подзащитных признать вину. Еще 53% опрошенных заявили, что на них оказывали давление с целью заставить их подзащитных дать показания. «Каждому второму адвокату предлагают убедить своего подзащитного признать вину. Это катастрофическая цифра»,— отметила Светлана Володина.

Согласно статистике Верховного суда, чаще всего закон в России карает коррупционеров за получение мелких взяток, а оправдывает — за дачу или обещание крупных сумм. Суды традиционно демонстрируют достаточно высокую долю оправданий обвиняемых в коррупционных преступлениях: в среднем она составила 1,8% от общего числа приговоров. Для сравнения: в целом процент оправданных от общего числа обвинительных приговоров, вынесенных судами в первом полугодии 2025 года, составил 0,24%.

