Лучше меньше, да чаще

Чаще всего закон карает коррупционеров за получение мелких взяток, а оправдывает — за дачу или обещание крупных сумм. Это следует из свежих данных судебной статистики по делам коррупционной направленности, которые опубликовал судебный департамент при Верховном суде. Наиболее распространенными в России по-прежнему остаются взятки в размере от 10 тыс. до 50 тыс. руб., а второе место удерживают «услуги неимущественного характера».

Самым распространенным преступлением в сфере коррупции остается взяточничество, следует из данных судебной статистики за первое полугодие 2025 года. За этот период 2604 человека осудили за получение взятки (ст. 290 УК РФ) и еще 1627 — за дачу взятки (ст. 291). На втором месте — мелкое взяточничество (ст. 291.2, получение или дача не более 10 тыс. руб.), за которое привлекли к ответственности 2014 человек. За пределами тройки «лидеров» остался коммерческий подкуп (ст. 204) — в общей сложности 749 осужденных (см. график).

Многие коррупционные составы остаются экзотикой. Так, за незаконное получение спортсменами товаров и услуг (ч. 3 ст. 184) в первом полугодии осудили всего семь человек, а за нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата — вообще никого. Судебный департамент впервые публикует статистику по коррупционным преступлениям за полугодие, поэтому сравнить данные с аналогичным периодом прошлого года невозможно. Но примечательно, что приговоров по делам о финансовых злоупотреблениях на выборах не было зафиксировано ни в прошлом, ни в позапрошлом году. Зато за незаконное получение отката при закупках товаров и услуг (подкуп работника контрактной службы или незаконное получение таким работником денег или имущества — это относительно новая ст. 200.5, появившаяся в УК в 2018 году) в первом полугодии осужден 31 человек, в то время как за весь 2024 год таких было всего 14.

Что касается размера взяток, то здесь по сравнению с прошлым годом серьезных изменений не произошло: как и раньше, чаще всего мздоимцы попадались на суммах в 10–50 тыс. руб. (см. график). Второе место — за услугами неимущественного характера: в эту категорию обычно попадают привилегии и услуги, которые не имеют материального выражения или оно с трудом поддается оценке. Третье место занимают взятки до 10 тыс. руб.

Меньшие суммы, следует из судебной статистики, не пользуются популярностью ни у дающих, ни у берущих. Например, на взятках до 1 тыс. руб. попались 687 человек — меньше, чем было осуждено за взятку в миллион рублей и более (981 человек).

Также традиционно суды демонстрируют достаточно высокую долю оправданий обвиняемых в коррупционных преступлениях: в среднем она составила 1,8% от общего числа приговоров (без учета прекращенных по разным основаниям дел, число которых достигло почти 16% от количества осужденных). Для сравнения: в целом процент оправданных от общего числа обвинительных приговоров, вынесенных судами в первом полугодии 2025 года, составил 0,24%.

Относительно чаще, как следует из статистики, суды оправдывали обвиняемых в получении взятки должностных лиц (942 осужденных и 15 оправданных по ч. 3 ст. 290 УК) либо тех, кто только посулил вознаграждение (соответственно 1120 и 17 по ч. 5 ст. 290). Но даже два оправдательных приговора на 218 осужденных за взятку в особо крупном размере дают в результате 0,92% оправданий, что является достаточно высоким показателем для судебной системы. Минимальным же оказалось количество оправданий по делам о мелком взяточничестве (4 оправданных на 2014 осужденных, или 0,2%), а по делам о получении отката их не было вовсе, несмотря на значительный рост числа таких дел.

Высокий процент оправдательных приговоров в делах о коррупционных преступлениях легко объясним, считает адвокат Дмитрий Аграновский: их главные фигуранты — это люди, облеченные властью и связями, а им всегда проще уйти от ответственности, чем обычным «работягам». Поэтому не следует удивляться тому, что основной массив таких дел составляют мелкие взятки, отмечает эксперт. К тому же подобные деяния отличаются высоким уровнем латентности, и неслучайно коррупционные преступления — большая проблема для любой правоохранительной системы, напоминает адвокат.

Анастасия Корня