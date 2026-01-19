За мошенничество на 300 тыс. рублей в Иркутской области осудят директор школы

Нижнеудинский райсуд Иркутской области рассмотрит уголовное дело в отношении директора местной общеобразовательной школы. Ей вменяют мошенничество (ч. 3 ст. 159 У КРФ), сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, с 2021-го по 2025 год фигурантка дела дважды фиктивно трудоустроила в учреждение свою дочь на должности учителя-дефектолога и специалиста по кадрам, а также своего племянника на должность подсобного рабочего. При этом родственники директрисы фактически не исполняли свои обязанности, получая при этом заработную плату.

Суммарный ущерб за этот период составил более 300 тыс. руб. В областной прокуратуре уточнили, что свою вину директор учреждения признала и возместили ущерб в полном объеме.

Александра Стрелкова