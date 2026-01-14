Маслозавод умершего агрария продают в воронежских Лисках за 350 млн рублей

Производственный комплекс по приемке, сушке, хранению и переработке подсолнечника в райцентре Лиски Воронежской области выставили на продажу за 350 млн руб. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В состав продаваемого комплекса входят земельный участок площадью около 1,9 га, технологические объекты, а именно цех переработки подсолнечника производительностью 60 т в сутки, оборудование для чистки и сушки семян (500 т в сутки), зерносушилка на дизельном топливе, три цистерны для хранения масла, склады напольного хранения, два ангара по 800 кв. м каждый, административное здание на 80,7 кв. м, котельная на лузге и рушально-веечное оборудование. Производственные мощности включают две точки приемки подсолнечника общей производительностью до 500 т в сутки и складские помещения для хранения сырья объемом до 20 тыс. т.

Согласно объявлению, объект обеспечен инженерными коммуникациями, имеет железнодорожный подъездной путь (30 м) и собственную железнодорожную ветку, соединяющую комплекс со станцией «Лиски», а также подъезд с окружной автодороги (выход на трассу М-4 «Дон» через 20 км).

Как пояснили «Ъ-Черноземье» представители агентства недвижимости «Проспект», комплекс принадлежал индивидуальному предпринимателю Виктору Каребину, скончавшемуся в 2021 году. Право собственности на объект перешло по наследству к его четырем детям, которые, по словам продавца, не заинтересованы в ведении этого бизнеса.

По данным Rusprofile.ru, Виктор Каребин был зарегистрирован в Воронежской области как индивидуальный предприниматель (ИП) в декабре 1992 года. Основной вид деятельности — производство рафинированных растительных масел и их фракций. В 2021 году ИП прекратил деятельность в связи со смертью. Господин Каребин также с 2014 года являлся одним из учредителей лискинского районного общественного благотворительного фонда содействия строительству Собора Владимирской иконы Божией Матери.

В сентябре 2024-го «Ъ-Черноземье» сообщал о продаже этого производственного комплекса за 550 млн руб.

Кабира Гасанова