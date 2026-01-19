Базу отдыха «Лазурь» в Архызе выставили на торги за 208 млн рублей

Финансовый управляющий объявил о проведении повторных торгов по реализации имущества банкрота Алексея Яшкунова из Ставрополя общей стоимостью свыше 224 млн руб., включающего базу отдыха «Лазурь» в Архызе, квартиру и нежилое помещение. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

На торги выставлены три лота общей стоимостью более 224 млн руб. Самый дорогой лот стоимостью 208,2 млн руб. включает комплекс недвижимости базы отдыха «Лазурь», расположенной в Архызском ущелье Карачаево-Черкесской Республики. В состав входят жилой дом площадью 461 кв. м, спальный корпус на 508,2 кв. м, склад-ангар с пристройкой площадью 427,8 кв. м, котельная, трансформаторная подстанция, гараж и жилой сборный домик.

К комплексу прилагается земельный участок площадью около 10 тыс. кв. м категории «земли особо охраняемых территорий» и право аренды на участок лесного фонда площадью свыше 34 тыс. кв. м для культурно-оздоровительных целей.

Второй лот представляет собой квартиру площадью 110,3 кв. м на улице Розы Люксембург в Ставрополе стоимостью 7,4 млн руб. Третий лот — нежилое помещение площадью 147,8 кв. м на улице Доваторцев в том же городе за 9,2 млн руб.

Повторные электронные торги по всем лотам состоятся 24 февраля 2026 года.

Процедура банкротства в отношении 69-летнего жителя Ставрополя была введена решением Арбитражного суда Ставропольского края от 11 февраля 2020 года.

Тат Гаспарян