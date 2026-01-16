Сотрудника «Росатома» задержали за финансирование экстремистской организации

В УФСБ России по Нижегородской области подтвердили факт задержания директора по капитальному строительству АО «Атомстройэкспорт» (АСЭ, входит в ГК «Росатом») Михаила Щербака. По данным полиции, сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

«В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что злоумышленник, являясь противником действующих органов власти Российской Федерации и сторонником политизированной экстремистской организации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, осуществлял денежные переводы на иностранные банковские счета запрещенной структуры»,– сообщили в нижегородском управлении ФСБ.

Судя по оперативной видеозаписи, руководящий сотрудник АСЭ был задержан перед входом в офис компании. По месту жительства и работы Михаила Щербака проведены обыски, изъяты компьютер и средства связи.

В следственной части областного управления МВД возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности». Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 700 тыс. руб., принудительные работы на срок до четырех лет либо лишение свободы от трех до восьми лет.

В то же время в региональном ГУВД сообщили, что денежный перевод, который стал поводом для возбуждения уголовного дела, Михаил Щербак сделал в августе 2021 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее в «Росатоме» сообщили, что после задержания Михаила Щербака сотрудники госкорпорации оказывают органам следствия необходимое содействие.

До того, как перейти работать в структуру «Росатома» Михаил Щербак был заместителем главы администрации ЗАТО Саров в Нижегородской области.

Иван Сергеев