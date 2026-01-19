Полузащитник Вильягра переходит из ЦСКА в бразильский «Интернасьонал»

Бразильский футбольный клуб «Интернасьонал» согласовал с московским ЦСКА трансфер аргентинского полузащитника Родриго Вильягры. Об этом сообщает пресс-служба команды из Порту-Алегри.

Отмечается, что в ближайшее время футболист приедет в Бразилию для прохождения медосмотра и «завершения необходимых юридических и административных процедур». После этих этапов Вильягра будет официально объявлен игроком «Интернасьонала» и приступит к тренировочному процессу вместе с командой.

Родриго Вильягра стал игроком ЦСКА в 2025 году. Всего за столичный клуб он провел 11 матчей в различных турнирах, не отметившись результативными действиями. Ранее полузащитник выступал за аргентинские «Ривер Плейт», «Тальерес» и «Росарио».

Таисия Орлова