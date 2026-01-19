Защита обжаловала отказ в УДО бывшего замдиректора клиники Мешалкина

Новосибирский облсуд рассмотрит жалобу защиты на решение Октябрьского райсуда от 2 декабря 2025 года, который отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего замдиректора клиники им. академика Е. Н. Мешалкина Ирины Бойцовой, отбывающей срок за крупные хищения в медучреждении. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказал адвокат Иван Рассолов. По словам защитника, в местах лишения свободы его доверительница подает пример безупречного поведения и неоднократно поощрялась администрацией колонии. Юрист отметил, что ущерб по делу солидарно возмещен на сумму 1,25 млрд руб., хотя у защиты остались вопросы к порядку его расчета.

Летом 2025 года суд уже отказывал Ирине Бойцовой в УДО.

В апреле 2024 года суд в Новосибирске вынес приговор по делу о хищениях при закупках для Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. академика Е. Н. Мешалкина Минздрава РФ. Ущерб по делу составил около 1,8 млрд руб. Бывший руководитель кардиоцентра Александр Караськов, его супруга и заместитель Ирина Бойцова получили соответственно 3,5 и 3 года колонии общего режима. Двух предпринимателей, занимавшихся поставками медизделий, приговорили к 4,5 года и 4 годам 4 месяцам заключения.

Отбывать наказание Ирину Бойцову отправили в исправительную колонию №9, расположенную в Октябрьском районе Новосибирска. Срок наказания истекает 24 апреля 2026 года.

Илья Николаев