Самодеятельность не помогла с УДО

В Новосибирске сегодня рассмотрели прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего замдиректора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Минздрава РФ имени академика Е.Н. Мешалкина Ирины Бойцовой, отбывающей трехлетний срок за хищения в клинике. Администрация колонии поддержала ходатайство подопечной, дала положительную характеристику, отметив, что она состоит в кружке художественной самодеятельности и занимает призовые места в викторинах для осужденных. Но суд отклонил просьбу Ирины Бойцовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд не увидел оснований для досрочного освобождения экс-замдиректора клиники Мешалкина Ирины Бойцовой

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Суд не увидел оснований для досрочного освобождения экс-замдиректора клиники Мешалкина Ирины Бойцовой

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Бывшему замдиректора клиники Мешалкина 55-летней Ирине Бойцовой, отбывающей срок за хищения в медучреждении, отказали в УДО. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказала помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Мария Ножевая.

В 2019 году сотрудники новосибирского ФСБ выявили хищение около 1,8 млрд руб. при закупках для клиники Мешалкина. Под следствием оказались глава медцентра, академик РАН Александр Караськов, его заместитель и жена Ирина Бойцова, которая курировала организационно-клиническую работу, другой зам Евгений Покушалов, а также несколько поставщиков медизделий. Правоохранители завели дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Члена-корреспондента РАН Евгения Покушалова, который заключил сделку со следствием, судили отдельно. В ноябре 2021 года ему назначили 2,5 года колонии. Спустя примерно полтора года он уже вышел по УДО.

В апреле 2024 года экс-директору клиники Александру Караськову присудили 3,5 года лишения свободы, его жене Ирине Бойцовой дали на полгода меньше. Два предпринимателя получили 4,5 года и 4 года 4 месяца заключения. Суд также удовлетворил иск в части возмещения ущерба ко всем осужденным на 927,5 млн руб. Академика Караськова отправили отбывать срок в ИК-3, Ирину Бойцову — в ИК-9.

Ходатайство Ирины Бойцовой об УДО поступило в суд в июле. Основанием стало отбытие более половины назначенного ей срока, который истекает 24 апреля 2026 года. По информации источников «Ъ-Сибирь», в обращении в суд Ирина Бойцова указала, что «в содеянном раскаивается».

Слушания она просила провести без ее участия и в отсутствие адвоката.

Администрация ИК-9 посчитала освобождение Ирины Бойцовой «целесообразным», рассказали источники. Своей подопечной тюремщики дали лестную характеристику: она посещает культурно-массовые мероприятия, лекции, специальные кинопоказы с последующим обсуждением поднимаемых в фильме проблем. Осужденная Бойцова записана в кружок художественной самодеятельности, участвует в викторинах, занимает в них призовые места. При отсутствии взысканий заключенная имеет одно поощрение.

Против УДО бывшего замдиректора клиники выступила прокуратура. Свою позицию сторона обвинения мотивировала тем, что у Ирины Бойцовой имеется непогашенный иск. В итоге суд отклонил ее прошение об УДО, с повторным ходатайством она может обратиться через полгода.

Константин Воронов