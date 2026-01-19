Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Французское ТВ показало новые кадры ограбления Лувра

Во французских СМИ появились прежде не публиковавшиеся кадры ограбления парижского Лувра. На них запечатлен момент взлома защитных витрин. Записи с камер видеонаблюдения показал в том числе телеканал TF1 в передаче «Sept Huit».

Лувр ограбили 19 октября 2025 года. Двое мужчин поднялись с помощью автовышки на второй этаж музея и проникли внутрь через разбитое окно. После кражи они скрылись при содействии пособников. Полиция арестовала четырех подозреваемых, но сами драгоценности пока не найдены. По данным BFMTV, из Лувра украли более 8 тыс. бриллиантов и 200 жемчужин.

Подробности — в материале «Ъ» «Музейно-похитительская инициатива».

Новости компаний Все