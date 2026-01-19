Французское ТВ показало новые кадры ограбления Лувра

Во французских СМИ появились прежде не публиковавшиеся кадры ограбления парижского Лувра. На них запечатлен момент взлома защитных витрин. Записи с камер видеонаблюдения показал в том числе телеканал TF1 в передаче «Sept Huit».

Лувр ограбили 19 октября 2025 года. Двое мужчин поднялись с помощью автовышки на второй этаж музея и проникли внутрь через разбитое окно. После кражи они скрылись при содействии пособников. Полиция арестовала четырех подозреваемых, но сами драгоценности пока не найдены. По данным BFMTV, из Лувра украли более 8 тыс. бриллиантов и 200 жемчужин.

