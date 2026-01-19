Глава Минздрава США заявил об отменном здоровье Трампа несмотря на диету из McDonald’s

Министр здравоохранения США Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший заявил, что у президента США Дональда Трампа — «самые безумные пищевые привычки». Об этом он рассказал в интервью американскому консервативному политику Кэти Миллер.

«Трамп питается очень плохо — это McDonald’s, сладости и диетическая кола. Он пьет диетическую колу постоянно. У него божественное здоровье. Я не знаю, как он вообще жив», — сказал господин Кеннеди-младший, комментируя рацион президента.

По его словам, господин Трамп ест фастфуд преимущественно в поездках и выбирает еду крупных корпораций, поскольку доверяет им и не хочет заболеть в дороге. При этом, когда президент находится в Мар-а-Лаго или в Белом доме, он питается «действительно хорошей едой».

Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший занимает пост министра здравоохранения и социальных служб США с февраля 2025 года во втором кабинете Дональда Трампа. Он участвовал в президентской кампании 2024 года и вошел в число наиболее заметных и влиятельных представителей антипрививочного движения.