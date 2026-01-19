Бывшему начальнику красноярского лесничества заменили условный срок реальным
Красноярский краевой суд по представлению прокуратуры ужесточил приговор бывшему начальнику Емельяновского лесничества. Четыре года условно ему заменили на четыре года колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда, сообщили в надзорном ведомстве.
Экс-руководитель Емельяновского лесничества обвинялся следствием во взяточничестве (ст. 290 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По материалам дела, начальник лесничества помогал лесозаготовителям в получении участков для вырубки деревьев, а те платили ему взятки. В качестве взяток в деле фигурируют стройматериалы стоимостью 90 тыс. руб., садовая мебель (40 тыс. руб.) и бензиновый генератор (40 тыс. руб.).
В августе 2025 года суд назначил обвиняемому четыре года условно и штраф в размере 600 тыс. руб. Сторона обвинения оспорила приговор. «В апелляционном представлении прокурор указал на несправедливость назначенного наказания, его мягкость и необоснованный вывод суда о возможности исправления осужденного без реальной изоляции от общества. Отдельно отмечены исключительно высокая общественная опасность совершенных преступлений, подрыв доверия к органам лесного хозяйства и формирование у граждан представления о допустимости подкупа должностных лиц для решения своих вопросов», — рассказали в надзорном ведомстве.