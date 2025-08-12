Экс-руководитель лесничества осужден за взятки и мошенничество в Красноярске

В Красноярске бывший руководитель КГБУ «Емельяновское лесничество» признан виновным во взяточничестве (ч. 3 ст. 290 УК РФ), мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия. По данным источников «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, речь идет о Павле Пикалеве.

Как установило следствие, в августе 2022 года руководитель КГБУ «Емельяновское лесничество» получил от лесозаготовителя взятку в виде бензинового генератора и садовой мебели стоимостью 40 тыс. руб. В ноябре того же года фигурант дела через посредника получил от другого лесозаготовителя взятку в сумме 200 тыс. руб. Как установили правоохранители, подношения предназначались за незаконное содействие в отводе лесосек для вырубки деревьев.

Суд назначил экс-руководителю «Емельяновского лесничества» четыре года условно и штраф 600 тыс. руб.

Михаил Кичанов