Томский областной департамент строительства возглавил Александр Колмаков

Начальником томского областного департамента строительства назначен Александр Колмаков. О кадровом решении губернатора Владимира Мазура сообщил официальный интернет-портал обладминистрации.

Уроженец Новосибирска Александр Колмаков долгое время работал в структурах власти Новосибирской области. Он занимал посты заместителя начальника управления строительства и инженерного обеспечения мэрии Новосибирска, главы администрации Октябрьского района, возглавлял ГКУ Новосибирской области «Управление капитального строительства». В прошлом году был назначен заместителем руководителя строительного департамента Томской области.

До последнего времени обязанности начальника департамента строительства исполняла Олеся Козлова.

Как писал «Ъ-Сибирь», в феврале 2025 года Владимир Мазур назначил своим заместителем по строительству и архитектуре Алексея Кондратьева. Господин Кондратьев, как и господин Колмаков, долгое время работал в Новосибирске. В частности, на посту вице-мэра по строительству.

