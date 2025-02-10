Бывший вице-мэр Новосибирска назначен вице-губернатором Томской области

Томский губернатор Владимир Мазур назначил своим заместителем по строительству и архитектуре Алексея Кондратьева. Новый член команды главы региона был представлен 10 февраля на аппаратном совещании в областной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Кондратьев

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Алексей Кондратьев

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Строительной отрасли нашей области нужна “перезагрузка”. Именно от стройкомплекса во многом зависит развитие производств, социальной сферы и среды для жизни людей. Необходимые инструменты для решения этой задачи у нас в регионе есть»,— объяснил губернатор свой выбор.

Ранее новосибирец Алексей Кондратьев не имел отношения к Томской области. С 2014 года он занимал пост вице-мэра Новосибирска по строительству и ушел в отставку в сентябре 2024-го.

Как писал «Ъ-Сибирь», пост томского вице-губернатора по строительству стал вакантным в ноябре прошлого года. Тогда господин Мазур отправил в отставку Николая Руппеля.

Валерий Лавский