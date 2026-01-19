Глава СК потребовал доклад по делам о перебоях с электричеством под Челябинском

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклады по уголовным делам по фактам длительного отсутствия электричества в двух населенных пунктах Сосновского района. По ситуации в деревне Ключи глава ведомства ранее уже дважды давал поручения, сообщает пресс-служба госоргана.

Центральный аппарат ведомства заинтересовался ситуацией в деревне после размещения местными жителями видеообращения в социальных сетях. По их данным, несколько лет зимой из-за износа инженерных сетей электричество в дома, часть которых не газифицирована, подается с перебоями. Это приводит к отключению отопления, температура в помещениях не соответствует нормам. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Ранее СУ СКР по Челябинской области по ситуации в деревне Ключи дважды возбуждало уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Но оба раза заместитель прокурора Сосновского района Илья Елькин отменял постановления о возбуждении дела. Его решения следственные органы СК обжалуют районному прокурору Василию Казанчуку. Сейчас челябинское управление СК возбудило новое уголовное дело об отсутствии электричества в Ключах.

Кроме того, после недавнего отключения света в деревне Малиновка расследуется еще одно дело по той же статье. Александр Бастрыкин также потребовал доклад по нему.

Виталина Ярховска