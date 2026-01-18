Из-за длительного отключения электричества в Малиновке и Ключах СК завел дела

Сосновский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после длительных отключений электричества в деревнях Малиновка и Ключи, сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, до 17 января 2026 года сотрудники электроснабжающей организации не обеспечили стабильную подачу ресурса. На длительный срок электричество отключилось в частных домах зимой, создав реальную угрозу жизни сельчан, считает следствие.

На место выезжал исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по региону Константин Правосудов. Он встретился с главой округа Евгением Вагановым и представителями обслуживающей организации, а также с пострадавшими жителями. Обращения и жалобы сельчан зафиксировали, по каждому Константин Правосудов дал отдельные поручения. Следователи запросили необходимые документы, проводятся обходы домов с замером температуры в помещениях.

Ситуацию с недавним отключением электричества в деревне Малиновка и поселке Западный прокомментировали в пресс-службе ПАО «Россети Урал». По их мнению, причинами нестабильной подачи ресурса являются стремительная застройка округа и подача заявок на подключение с заниженным потреблением.

«Для системного решения проблемы необходимо менять методики и нормы проектирования электрических сетей, внимательнее относиться на муниципальном уровне к синхронизации планов развития территорий с сетевой компанией, включая планы по газификации подобных развивающихся территорий. Застройщики рассчитывают свою экономическую выгоду, но немногие задумываются о том, с какими сложностями могут столкнуться будущие жители этих коттеджных поселков, где все системы жизнеобеспечения зависят от электричества», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Ситуацию по подаче электричества в деревне Ключи держит на контроле председатель СКР Александр Бастрыкин.