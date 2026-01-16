В деревню Малиновка под Челябинском вернули электричество

В деревню Малиновка Сосновского округа, которая 15 января осталась без электричества, вернули постоянную подачу ресурса, сообщает пресс-служба ПАО «Россети Урал».

Электричество должны были подключить утром 16 января. Для этого ночью специалисты отремонтировали поврежденную кабельную линию и построили временную воздушную линию. Однако во время тестирования оборудования были обнаружены скрытые повреждения на других участках. К семи утра начали частично подавать ресурс в дома, чтобы там заработали электроприборы. Было найдено новое повреждение, некоторых потребителей пришлось отключить для проведения безопасных работ. К полудню сотрудники компании восстановили нормальную схему электроснабжения деревни.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, отключение электричества в муниципалитетах произошло из-за повреждения кабельно-воздушной линии 10 кВ на фоне сверхнормативной нагрузки в мороз. На месте работали четыре бригады из 12 человек, три единицы спецтехники и мобильная электролаборатория. К 19:00 15 января в поселке Западный удалось полностью восстановить подачу электричества, в Малиновке — лишь частично. В школах Малиновки и Кременкуля организовали пункты временного размещения.

Виталина Ярховска