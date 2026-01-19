Национальный штаб по ИИ возглавят Максим Орешкин и Дмитрий Григоренко

Замглавы администрации президента Максим Орешкин и вице-премьер России Дмитрий Григоренко станут сопредседателями национального штаба по искусственному интеллекту, выяснил «Ъ». Владимир Путин поддержал их инициативу создать такой штаб в формате межведомственной комиссии.

Предложение господ Орешкина и Григоренко формально представляет собой «отработку» поручения Кремля от 15 декабря 2025 года. В письме с инициативой (в распоряжении «Ъ») есть резолюция «Согласен» и подпись Владимира Путина. Основные задачи комиссии по ИИ включают «координацию деятельности» правительственных ведомств и служб, органов власти субъектов России и «заинтересованных организаций» по разработке и внедрению технологий ИИ, рассмотрение «проблемных вопросов», которые затрудняют внедрение таких технологий, и представление предложений по повышению эффективности такой работы.

В состав штаба по ИИ войдут также главы Минэнерго, Минцифры, Минэкономики, Минфина, представители ФСБ и Минобороны, руководители комиссий Госсовета по технологическому лидерству и экономике данных. Дмитрий Григоренко также возглавит подкомиссию по ИИ, которая поможет оперативно внедрять принятые решения. Включение Максима Орешкина в работу над расширением цифровой повестки правительства может быть связано с внедрением ИИ «силовыми» и «президентскими» ведомствами (МВД, ФСБ, Минобороны и МИД). Управление их организационной жизнью не входит в полномочия Белого дома.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Двоичная система управления».