Морозы в Кузбассе выводят из строя мусоровозы

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на севере Кемеровской области — «Чистый Кузбасс» — предупредил о сбоях в графике вывоза мусора. Причиной названы установившиеся в регионе морозы.

«Низкие температуры оказывают негативное воздействие на гидравлику мусоровозов. Загустевшее масло, поврежденные шланги и поломки механизмов становятся более частыми»,— говорится в сообщении компании.

По данным губернатора Кемеровской области Ильи Середюка, отключения электричества и водоснабжения из-за морозов в конце прошлой недели были зарегистрированы в Новокузнецке, Кемерове, Полысаеве, Краснобродском и Таштагольском округах.

Валерий Лавский