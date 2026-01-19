На Ставрополье компания признана недобросовестной из-за отказа подписать договор

УФАС Ставропольского края внес компанию в реестр недобросовестных подрядчиков из-за отказа подписывать договор. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

По данным ведомства, в декабре 2024 года компания выиграла торги по аренде земельного участка в Ставрополе. Она сделала ставку в 8,1 млн руб., что было в 18 раз больше начальной цены. Однако, когда дело дошло до подписания договора, представители компании отказалась от сделки. В качестве причины было указано, что фактическое количество деревьев на участке не соответствовало заявленному.

«Сведения об обременениях были заранее опубликованы в извещении на официальном сайте, а победитель, подав заявку и ценовое предложение, проявил заинтересованность в приобретении, но затем уклонился от заключения договора»,— отметили в ведомстве.

Компания ограничена в праве на участие в торгах на два года.

Наталья Белоштейн