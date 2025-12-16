В ХМАО открылся филиал Национального центра «Россия»

В Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра) открылся филиал Национального центра «Россия», сообщили в правительстве региона. Центр стал первым на Крайнем Севере и в Уральском федеральном округе (УрФО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия» в Югре Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия» в Югре

С торжественным событием югорчан поздравил президент Владимир Путин.«Уверен, что филиал Национального центра «Россия» станет востребованной площадкой для организации деловых, творческих встреч, дружеского общения жителей и гостей Ханты-Мансийского автономного округа»,— говорится в обращении президента.

Новое пространство площадью 6 тыс. кв. м объединяет экспозиции, лекционные залы, коворкинги и площадки для молодежных организаций. На территории центра планируется регулярное проведение лекций, выставок, мастер-классов и деловых мероприятий. Посетители смогут ознакомиться с историей и культурой Ханты-Мансийского округа, узнать о современных достижениях региона и традициях коренных народов. В центре также функционируют кинозал с программой «Полет над Югрой», гастрозоны и универмаг, предлагающий продукцию местных производителей.

Создание филиалов национального центра «Россия» в разных регионах страны ведется по поручению президента. Цель проекта – показать единство и достижения страны через мультимедийные экспозиции. Ханты-Мансийский автономный округ вошел в число пяти регионов, где филиалы Национального центра «Россия» создаются в первоочередном порядке.

Полина Бабинцева