По указу Путина в Югре откроют филиал московского центра «Россия»

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) планируют открыть филиал национального центра «Россия» согласно указу президента Владимира Путина по созданию таких центров в регионах, сообщили в правительстве ХМАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стенд ХМАО-Югры на выставке «Россия»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Стенд ХМАО-Югры на выставке «Россия»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Их создание направлено на продвижение достижений, укрепление национальной идентичности и развитие молодежи, а также сохранение наследия международной выставки-форума «Россия», при этом Югра станет одним из пяти первых регионов, где появится филиал.

Площадка запустится в Ханты-Мансийске до конца 2025 года, ее октрытие приурочат к 95-летию образования Югры. В выставочном павильоне планируют представить главные достижения каждого из 22 муниципалитетов ХМАО. С февраля правительство региона начнет проводить сессии с их главами и общественниками по наполнению площадок и разработке стендов городов. Кроме того, ежегодно в филиале центра собираются проводить более 45 мероприятий, привлекая свыше 20 тыс. участников.

В ноябре на территории бывшего «Экспоцентра» в Москве открылся национальный центр «Россия». Его создали по распоряжению Владимира Путина для сохранения наследия выставки-форума «Россия», проходившей на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года — на ней демонстрировались стенды в стиле каждого региона страны с их достижениями.

Ирина Пичурина