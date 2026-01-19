Даниил Медведев прошел во второй круг Australian Open

Даниил Медведев обыграл нидерландца Йеспера де Йонга в первом круге Australian Open. Игра продлилась 2 часа 52 мин и закончилась со счетом 7:5, 6:2, 7:6 (7:2) в пользу россиянина. Во втором круге он сыграет с французом Кентеном Гали.

29-летний Медведев занимает 12 строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 22 титула под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира. Россиянин шесть раз выходил в финал турниров Большого шлема, но победил только на US Open в 2021 году.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне на покрытии «хард», они продлятся до 1 февраля. Призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.

