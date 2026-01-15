Расчехление надежд

В воскресенье, 18 января, в Мельбурне начинается Открытый чемпионат Австралии — первый в нынешнем сезоне турнир Большого шлема. Сильнейший российский теннисист Даниил Медведев, выигравший на прошлой неделе титул в Брисбене, по итогам этого состязания имеет шансы вернуться в первую десятку, которую покинул шесть месяцев назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победа Даниила Медведева на недавнем турнире в Брисбене дает основания полагать, что на нынешнем Australian Open он сможет дойти как минимум до четвертьфинала

Фото: Andy Cheung / Getty Images

Среди участников нынешнего Открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев имеет одну из самых богатых историй участия в этом турнире. Трехкратный (2021, 2022, 2024) финалист мельбурнского мейджора выиграл на нем 28 матчей, уступая по этому показателю лишь Александру Звереву из Германии (31), уже ни на что не претендующему швейцарскому ветерану Станисласу Вавринке (43) и десятикратному чемпиону Australian Open сербу Новаку Джоковичу, для которого победа в следующей встрече на кортах Melbourne Park будет сотой. Средние по скорости отскока австралийские корты едва ли не идеально подходят для Медведева, в игре которого сильная подача сочетается с умением хорошо контролировать ситуацию в вязких розыгрышах на задней линии. Однако для того, чтобы демонстрировать свои лучшие качества, россиянину нужно находиться в оптимальной форме, которую он не успел набрать к январю прошлого года, когда в связи с рождением второй дочери не лучшим образом подготовился к началу сезона и уже во втором круге уступил талантливому американцу Лернеру Тьену, на тот момент — лишь 121-й ракетке мира.

Сейчас ситуация выглядит иначе. Титул, завоеванный Медведевым в минувшее воскресенье, 11 января, на турнире в Брисбене, говорит о том, что он находится в боевом состоянии. Однако значение этого триумфа не стоит преувеличивать.

Имея первый номер посева, российский теннисист сделал то, что и должен был по идее сделать — превзошел пятерых игроков, уступающих ему в рейтинге. Но все же подобные победные серии на небольших соревнованиях всегда помогают запастись уверенностью в своих силах, которой в начале года не хватает абсолютно всем.

По итогам жеребьевки Медведев попал в верхнюю часть сетки, где его самыми вероятными соперниками соответственно в четвертьфинале и полуфинале являются Зверев и лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас. Впрочем, о них, как и о теоретическом финале против победителя Australian Open последних двух лет итальянца Янника Синнера, ему пока думать рано. Сначала надо пройти несколько менее известных оппонентов, первым из которых будет голландец Йеспер де Йонг — 73-я ракетка мира, который по уровню игры ничем не отличается от теннисистов, противостоявших Медведеву в Брисбене. Для старта Australian Open это практически идеальный вариант, ведь встречи с оппонентами, прошедшими квалификацию или получившими wild card, зачастую менее предсказуемы, чем противоборства с середняками топ-100. Как бы то ни было, занимая в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов 12-е место, Медведев может реально рассчитывать на возвращение в первую десятку, из которой он выбыл в середине июля после Wimbledon. Для этого ему требуется, во-первых, неудачное выступление замыкающего первую десятку рейтинга ATP Александра Бублика из Казахстана, а во-вторых, собственный выход минимум в четвертьфинал. Более точно задачу россиянина можно будет сформулировать уже по ходу турнира.

Вторая ракетка России Андрей Рублев, который гипотетически выходит на Медведева в четвертьфинале, в первом круге встретится с итальянцем Маттео Арнальди, а Карен Хачанов, находящийся в нижней половине сетки, сыграет с тем самым американцем Алексом Михельсеном, которому уступил в Мельбурне в третьем круге год назад.

Что касается женского турнира, то главным его фаворитом является лидер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко. Ее соперницей в 1/64 финала будет получившая wild card малоизвестная француженка малагасийского происхождения Тьянцоа Ракотоманга. А вот первой ракетке России Мирре Андреевой, которая может выйти на Соболенко в полуфинале, повезло гораздо меньше. Она сразу же померится силами с опытнейшей хорваткой Донной Векич. Эта 29-летняя теннисистка, которая находится в рейтинге на 70-м месте, может представлять опасность для представительниц элиты именно в начале турнира, когда у многих возникают вопросы с адаптацией. Предыдущий матч против Векич россиянка провела в Пекине в 2024 году, когда выиграла в трех партиях.

Евгений Федяков