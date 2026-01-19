Учеников школы в Новосибирской области отправили по домам из-за аварии котла

Ученики средней школы №47 в Барабинске 19 января отправлены на дистанционное обучение. Об этом сообщила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова.

«Сломался котел в котельной. Соответственно, занятия отменены и перенесены, организовано дистанционное обучение. В настоящее время проблема устраняется»,— назвала причину госпожа Жафярова.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце прошлой недели в большинстве регионов Сибирского федерального округа установилась морозная погода. Утром в Барабинске температура воздуха опускалась почти до 30-градусной отметки.

