Сибирь уходит глубоко в минус

Вторжение воздушных масс из Арктики привело к резкому похолоданию на значительной части Сибири. По данным синоптиков, в ряде регионов температура воздуха в ближайшие дни будет опускаться до отметки в минус 40 градусов, а на севере Красноярского края уже зарегистрированы 50-градусные морозы. Власти регионов и муниципалитетов переводят аварийные службы на усиленный режим работы и в ряде случаев отменяют мероприятия на открытом воздухе. На подготовку сибиряков к Крещенским купаниям похолодание пока не повлияло.

«В целях обеспечения стабильного энергоснабжения и предотвращения аварийных ситуаций убедительно просим вас минимизировать потребление электроэнергии и рационально использовать электрообогревательные приборы»,— обратилась к жителям поселка Тура администрация Эвенкийского района Красноярского края. Причиной предупреждения стало значительное понижение температуры воздуха. В населенных пунктах Эвенкии столбик уличного термометра опускается ниже отметки в минус 50 градусов.

В этих условиях власти не исключают, что выросшая нагрузка на энергооборудование может привести к отключениям электроэнергии.

По данным синоптиков, «заток арктического воздуха», который уже проявил себя на Крайнем Севере, приведет к значительному похолоданию в целом ряде регионов Сибирского федерального округа. В южных и центральных районах Красноярского края ожидают морозы до минус 46 градусов, в Красноярске — до минус 42. В Кемеровской области метеорологи предупредили о похолодании до минус 40 градусов, в Республике Хакасия в ближайшие дни будет минус 38. В Томске температура снизится до минус 35 градусов, в Алтайском крае — местами до минус 40.

В этих условиях власти регионов и муниципалитетов, а также инфраструктурные компании повышают степень готовности своих служб. «Специалисты готовы к устранению последствий возможных аварий на электросетях и проведению аварийно-восстановительных работ. При перебоях с подачей электричества задействуют стационарные и передвижные резервные генераторы. Междугородные автоперевозчики к холодам оснастили автобусы дополнительными обогревателями и утеплили моторные отсеки. На краевых трассах развернули пункты обогрева водителей и пассажиров»,— сообщили о принятых мерах в правительстве Красноярского края. В Алтайском крае ввели режим повышенной готовности.

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов 15 января провел совещание о работе системы ЖКХ, в ходе которого выяснилось, что в нескольких населенных пунктах запасы топлива оказались меньше нормативных. «Валентин Коновалов заслушал глав этих муниципалитетов сегодня отдельно. Всем поставлена задача: оперативно отработать с поставщиками и довести объем угля там, где он снижен, до нужного уровня. Особенно это касается населенных пунктов северных районов республики»,— говорится в сообщении пресс-службы правительства Хакасии по итогам совещания.

По данным компании «Россети Сибирь», только в Кемеровской области для резервного электроснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения подготовлен 31 резервный источник электроэнергии.

Особый режим на время морозов введен на Западно-Сибирской железной дороге, на станциях которой вагоны дополнительно заправляются топливом. «С приближением морозов в соответствии с утвержденным графиком энергетики плавно повышают температуру теплоносителя в магистральных сетях до плюс 135 градусов. Это обеспечит равномерное поступление тепла и горячей воды в жилые кварталы независимо от их удаленности от станции»,— сообщили в «Сибирской генерирующей компании» о работе своих энергообъектов в Красноярском крае.

Сокращается число мероприятий на открытом воздухе. Так, мэрия Красноярска отменила массовые катания на открытых катках и лыжных базах. Шатер катка на Стрелке будет работать несколько дней только как пункт обогрева. С 14 января закрыты муниципальные ледовые горки в Томске. По данным ТАСС, около 50 междугородних автобусных рейсов из Томска отменили с 15 по 21 января.

Согласно прогнозу метеорологов, мороз продержится до 20 января. Но, несмотря на это, в сибирских регионах 19 января пройдут Крещенские купания.

Исключением стала только столица Тувы Кызыл, но не из-за 30-градусного мороза. Лед на Енисее на месте традиционной иордани оказался слишком тонким.

«В Кызыльской епархии поддержали рекомендации спасателей (отменить купания.— «Ъ») и напомнили, что народный обычай купания в купели не является церковным требованием, а праздник Крещения — это, прежде всего, духовное событие»,— сообщили в правительстве Республики Тыва.

Валерий Лавский