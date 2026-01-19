На 90 суток суд остановил работу новокузнецкого роддома после смерти младенцев

По решению суда на 90 суток приостановлена работа акушерского стационара №1 Новокузнецкой городской больницы №1, где в период новогодних праздников скончались девять новорожденных. В деятельности организации выявлены нарушения ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Уточняется, что ограничения вводятся с разрешением доступа к зданию для проведения имеющихся ремонтных работ и работ по устранению нарушений. В ходе проверки, проведенной 15 января 2026 года, выявлены нарушения санитарного законодательства.

Как писал «Ъ-Сибирь», на прошлой неделе правоохранители задержали главного врача Новокузнецкой городской больницы Виталия Хераскова, а также и. о. завотделения реанимации акушерского стационара Алексея Эмиха. В зависимости от роли каждого они подозреваются по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Согласно версии СКР, с 4 по 12 января вследствие ненадлежащего исполнения фигурантами дел своих должностных обязанностей скончались девять младенцев, родившихся с 1 декабря 2025-го по 12 января 2026 года. Свою вину подозреваемые не признали.

Ранее следственное управление СКР региона организовало проверку по сообщениям о ненадлежащем оказании медпомощи женщинам в Новокузнецкой горбольнице №1.

Александра Стрелкова