Гран-при африканского кинофестиваля

Сборная Сенегала выиграла Кубок африканских наций. В финале, который принимал Рабат, она победила хозяев турнира сборную Марокко — 1:0 после дополнительного времени. Безумной стала развязка основного времени этого матча, долго казавшегося проходным. В нее уместились два крайне спорных судейских решения и последовавший за этим демарш пострадавшей стороны. Главный тренер сенегальской команды Пап Тьяв в знак протеста увел своих футболистов с поля, а ее капитан Садио Мане уговорил партнеров возвратиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Футбольный Кубок африканских наций, проходивший в Марокко, завершился 18 января финалом между хозяевами турнира и сенегальцами. Их встреча венчала турнир, в котором, в отличие, скажем, от африканского отбора к чемпионату мира, было чрезвычайно мало неожиданных поворотов. Вопреки этому, сюжет решающего матча оказался предельно закрученным, хотя долго на плот-твисты ничего не намекало.

Первая половина главной игры турнира складывалась более удачно для сенегальцев, атаковавших, естественно, под отчаянный свист стадиона принца Мулая Абдаллы в Рабате. После перерыва активнее были уже хозяева. В целом же команды очень долго играли осторожно. Сохранялась тенденция, которая прослеживалась на поздних стадиях этого Кубка африканских наций. (В трех прошлых встречах вместе взятых — двух полуфиналах и игре за бронзу — был забит лишь один мяч). Лучше всего для описания этого матча подходили слова «скучноватый», «тягомотный».

Однако чрезвычайно богатым на события оказалось компенсированное время.

Оно вместило целую россыпь острых эпизодов, среди которых особенно выделялись два. На 93-й минуте мяч влетел в ворота марокканцев. Абдулайе Сека замыкал подачу с углового, но попал в штангу, а уже потом от чьей-то спины мяч срикошетил в сетку. Но праздновать было нечего: конголезский судья Жан-Жак Ндала тут же отменил гол, посчитав, что Сек чересчур жестко оттеснил Ашрафа Хакими в борьбе за мяч. Через несколько минут рефери принял еще более спорное решение. Во время розыгрыша углового у противоположных ворот на газон упал другой марокканец, Браим Диас. В порыве гнева он побежал сначала к главному, а затем к резервному судье. Истерика Диаса помогла: в конце концов видеоассистенты позвали Ндала пересмотреть момент, тот назначил пенальти.

Это повлекло за собой настоящий хаос. Долгие споры с судьей прервал главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв. В знак протеста он заставил свою команду покинуть поле, на которое уже рвались сенегальские фанаты. Выбежать на газон им не дали, стянув к небольшому сектору стюардов и полицию.

Тем временем, стало очевидно, что в коллектив оказавшейся в шаге от поражения сборной проник раскол.

Пока Пап Тьяв стоял на своем, главная звезда команды вингер Садио Мане звал всех обратно. Прошло около четверти часа, и сенегальцы вернулись на поле.

К 11-метровой отметке подошел сам Браим Диас. Самый продуктивный игрок турнира, забивший на нем пять мячей, получил шанс принести своей сборной долгожданное золото регионального первенства (последний раз оно доставалось Марокко почти полвека назад). С задачей он не справился. Марокканский форвард пытался исполнить удар в стиле Паненки, элегантно подсечь мяч по центру ворот — но сенегальский вратарь Эдуар Менди прочел его замысел и перевел финал в дополнительное время.

Потрясенный Диас уходил на паузу в объятиях партнеров, еле переставляя ноги. Он был заменен на восьмой минуте первого экстра-тайма, уже после того, как рассвирепевшие сенегальцы открыли счет по-настоящему. Сделал это Пап Гейе, поразивший ворота мощнейшим дальним ударом. Завладев преимуществом, команда Сенегала выдержала давление соперника и даже была близка к тому, чтобы забить еще раз. Но матч все-таки завершился со счетом 1:0.

Таким образом, сборная Сенегала во второй раз в истории выиграла Кубок африканских наций (первый трофей она взяла в 2021 году). А команда Марокко, занимающая в рейтинге Международной федерации футбола самое высокое среди представителей своего континента 11-е место, упустила возможность завоевать на родной земле свой второй титул.

Роман Левищев