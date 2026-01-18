Reuters: ЕС пока не планирует отвечать на пошлины США

Евросоюз полностью привержен поиску дипломатического решения спора с США по поводу Гренландии, сказал европейский дипломат Reuters. Он уточнил, что ЕС пока не планирует применять контрмеры против Соединенных Штатов.

Ранее источник Reuters соообщил, что Евросоюз готовит ответный пакет пошлин против США в размере €93 млрд ($107,68 млрд). По информации агентства, он автоматически вступит в силу 6 февраля, если соглашение с Вашингтоном не будет достигнуто. Об этом же писала газета Financial Times.

Президент США Дональд Трамп с начала января заявляет о намерении получить контроль над Гренландией, которая входит в состав Дании. Страны ЕС выступили в защиту суверенитета острова. Восемь из них отправили в Гренландию несколько десятков военнослужащих, после чего Дональд Трамп объявил о введении против них пошлин.