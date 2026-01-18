Президент Ирана назвал покушение на Верховного лидера объявлением войны

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил США, что покушение на верховного лидера страны Али Хаменеи будет равносильно «полномасштабной войне» против иранского народа. Об этом он заявил в соцсети X.

Фото: IRIB / Reuters Фото: IRIB / Reuters

«Если в жизни дорогих людей происходят трудности и лишения, то одним из главных факторов является давняя враждебность и бесчеловечные санкции правительства США и его союзников»,— написал господин Пезешкиан.

Президент США Дональд Трамп поддержал участников массовых протестов в Иране. 17 января он заявил, что власти Ирана используют репрессии и насилие для управления страной, поэтому пришла пора «искать новое руководство» страны. При этом он не назвал кандидатов на эту роль.

Протесты в Иране начались 29 декабря 2025 года из-за резкого падения курса риала. По данным Reuters, число погибших на протестах превысило 5 тыс. человек, включая около 500 сотрудников сил безопасности. Дональд Трамп несколько раз угрожал ударить по Ирану в случае убийства протестующих, однако 16 января он заявил, что решил отказаться от атаки, так как власти исламской республики не стали казнить участников акций. Али Хаменеи обвинил в гибели протестующих президента США.