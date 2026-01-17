Трамп призвал к смене руководства в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана используют репрессии и насилие для управления страной. В исламской республике должно смениться руководство, считает американский президент. Он назвал Иран «худшим местом для жизни в мире» из-за действий властей.

«Пришло время искать новое руководство в Иране. Чтобы страна продолжала функционировать — пусть даже на очень низком уровне — руководство должно сосредоточиться на надлежащем управлении страной, как я это делаю в США, а не убивать людей тысячами ради сохранения контроля»,— сказал господин Трамп изданию Politico.

По мнению Дональд Трампа, верховный лидер Ирана Али Хаменеи виновен «в полном разрушении страны и применении насилия в невиданных ранее масштабах». «Лучшим решением в его жизни было то, что он не повесил более 800 человек два дня назад»,— добавил американский президент.

Протесты в Иране начались в конце декабря после обвала национальной валюты и резкого роста цен. Дональд Трамп несколько раз угрожал ударить по Ирану в случае убийства протестующих, однако 16 января он заявил, что решил отказаться от атаки, так как власти исламской республики не стали казнить участников акций. Али Хаменеи обвинил в гибели протестующих президента США.