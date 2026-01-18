В ISU отреагировали на возвращение Камилы Валиевой на соревнования

Вопрос о допуске к национальным соревнованиям решают сами фигуристы. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) после того, как фигуристка Камила Валиева объявила о возвращении на соревнования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камила Валиева

Фото: Александр Вильф / РИА Новости Камила Валиева

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Тренер Светлана Соколовская рассказала агентству, что сейчас Валиева готовится к выступлению на чемпионате России по прыжкам. «Желание выступать у нее огромное, и она много работала, чтобы оно воплотилось в жизнь. Сейчас, согласно регламенту, ждем решения ФФККР по ее допуску к участию»,— сказала Соколовская.

Первые соревнования фигуристки пройдут 31 января и 1 февраля. Она также сообщила о планах участвовать в Кубке «Первого канала», который пройдет с 20 по 22 марта.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу, в которой был обнаружен триметазидин. В январе 2024 года CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года. Отстранение завершилось в декабре 2025-го. Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил ее золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.