Камила Валиева выступит на Кубке «Первого канала» впервые после дисквалификации

Фигуристка Камила Валиева представит новую программу на Кубке «Первого канала», сообщает благотворительная программа «ДоброFON», амбассадором которой является спортсменка. Это выступление станет для нее первым после четырехлетней дисквалификации.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Камила Валиева

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Кубок «Первого канала» пройдет с 20 по 22 марта. Также отмечается, что Валиева примет участие в чемпионате России по прыжкам. Турнир состоится с 31 января по 1 февраля.

По случаю возвращения Камилы Валиевой на соревновательный лед «ДоброFON» и фигуристка запускают специальную программу «Добро всегда возвращается». «Цель проекта — поддержать спортсменку и превратить ее путь к первым после паузы соревнованиям в масштабную социальную инициативу»,— сообщают организаторы.

В рамках проекта Камила Валиева проведет мастер-классы. Кроме того, фанатов ждут интерактивы и эксклюзивный контент, а также серия благотворительных акций.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу, в которой был обнаружен триметазидин. В январе 2024 года CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года. Отстранение завершилось в декабре 2025-го.

Арнольд Кабанов