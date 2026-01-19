Количество ПВЗ* в городах-миллионниках на 1 января

Город В 2025 году (шт.) Изменение год к году (%) В 2026 году (шт.) Изменение год к году (%) Москва 14326 22,43 17765 24,01 Санкт-Петербург 6447 20,55 8617 27,72 Краснодар 2551 21,77 3473 36,14 Екатеринбург 2402 30,4 3005 25,1 Новосибирск 1782 17,94 2572 44,33 Самара 2026 28,31 2498 23,3 Казань 1758 24,68 2374 35,04 Нижний Новгород 1796 23,44 2316 28,95 Ростов-на-Дону 1825 17,82 2242 22,85 Уфа 1429 31,34 2106 47,38 Челябинск 1534 24,82 2047 33,44 Пермь 1513 22,81 2046 35,23 Воронеж 1598 24,94 1968 23,15 Красноярск 1223 16,37 1769 44,64 Волгоград 1100 21,15 1558 41,64 Омск 1007 19,45 1549 53,82 Россия в целом 156493 25,9 226381 44,66