Количество ПВЗ* в городах-миллионниках на 1 января

|
|Город
|В 2025 году (шт.)
|Изменение год к году (%)
|В 2026 году (шт.)
|Изменение год к году (%)
|Москва
|14326
|22,43
|17765
|24,01
|Санкт-Петербург
|6447
|20,55
|8617
|27,72
|Краснодар
|2551
|21,77
|3473
|36,14
|Екатеринбург
|2402
|30,4
|3005
|25,1
|Новосибирск
|1782
|17,94
|2572
|44,33
|Самара
|2026
|28,31
|2498
|23,3
|Казань
|1758
|24,68
|2374
|35,04
|Нижний Новгород
|1796
|23,44
|2316
|28,95
|Ростов-на-Дону
|1825
|17,82
|2242
|22,85
|Уфа
|1429
|31,34
|2106
|47,38
|Челябинск
|1534
|24,82
|2047
|33,44
|Пермь
|1513
|22,81
|2046
|35,23
|Воронеж
|1598
|24,94
|1968
|23,15
|Красноярск
|1223
|16,37
|1769
|44,64
|Волгоград
|1100
|21,15
|1558
|41,64
|Омск
|1007
|19,45
|1549
|53,82
|Россия в целом
|156493
|25,9
|226381
|44,66