Европейский баскетбол готовится к отражению американской атаки

Отношения между ведущим баскетбольным турниром Старого Света, Евролигой, и Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) все больше обостряются. Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас подверг критике планы НБА создать в Европе новый турнир, отметив, что руководители крупнейшей лиги мира уже долго делают анонсы, но никакой конкретики пока не предъявили. Господин Мотеюнас уверен, что Европе удастся отстоять свою баскетбольную независимость. Тем временем в НБА от планов запустить новый турнир уже в 2027 году не отказываются. Напротив, помимо весьма вероятного переманивания из Евролиги в НБА Европа «Реала», в последней может появиться еще один суперклуб — ПСЖ, интерес к учреждению которого выразили владельцы одноименного футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас

Фото: Rodolfo Molina / Euroleague Basketball / Getty Images Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас

Фото: Rodolfo Molina / Euroleague Basketball / Getty Images

В конце прошлой недели истек дедлайн, установленный руководством Евролиги для ее постоянных участников (в лиге выступают 20 команд, но только у 13 из них долгосрочные соглашения). От них требовали не позднее 16 января определиться, будут ли они продлевать договор с Евролигой (официально соглашения истекают 30 июня). Для Евролиги важно было заранее заручиться поддержкой как можно большего числа клубов, чтобы улучшить свои позиции в противостоянии с куда более мощной в финансовом плане НБА. Президент последней Адам Сильвер уже больше года продвигает идею создания в Европе подконтрольного НБА чемпионата, который стал бы сильнейшим конкурентом Евролиги. Причем речь не об отдаленной перспективе, а о старте турнира уже в 2027 году.

По всей видимости, Евролиге не удалось добиться от клубов должного уровня преданности. В частности, «Реал» просто проигнорировал призыв Евролиги. Не исключено, что мадридцы ждут, какие им могут предложить условия переговорщики из НБА. В подвешенном состоянии остаются турецкий «Фенербахче» (действующий чемпион турнира), французский АСВЕЛ и «Барселона». Каталонцы, по неофициальной информации, согласие на продление контракта дали, но пока ничего не подписали.

Все явно ждут, что им сможет предложить НБА. Отсюда и довольно резкие высказывания генерального директора турнира Паулюса Мотеюнаса в адрес американских конкурентов.

«Мы только и слышим разговоры о том, как изумительно это будет, и о том, насколько высок потенциал нового турнира,— заявил господин Мотеюнас агентству AP.— Но теория — это одно, совсем другое — что-то реально сделать. НБА уже год постоянно что-то объявляет и объявляет, но до сих пор там даже не за что зацепиться. И бизнесмены, владеющие командами, уже сами начинают понимать, что это заезженная пластинка, застрявшая на фразе "мы сообщим об этом позже". А между тем мы тут уже четверть века заняты делом и знаем, как и что работает в Европе».

Напомним, что еще на прошлой неделе Евролига, как сообщал портал Eurohoops, уведомила НБА, что если последняя не прекратит переманивать клубы, то европейская сторона обратится в суд. Паулюс Мотеюнас дал понять, что с исками могут столкнуться и сами клубы, которые решат уйти из Евролиги. Согласно договоренностям, досрочно турнир можно покинуть, выплатив компенсацию в размере €10 млн, но господин Мотеюнас настаивает, что в контрактах нет пункта «ушли в НБА» и что уйти можно только через «сложный юридический процесс с последствиями».

В НБА же тем временем продолжают рисовать выдающиеся перспективы нового турнира. На данный момент НБА склоняется к запуску турнира на 16 участников, 12 из которых имели бы статус постоянных (предполагается, что минимальная стоимость каждой постоянной франшизы составит $500 млн). При этом ключевую ставку предполагается делать на столицы и крупнейшие города стран Европы. Например, Париж.

Как сообщает L`Equipe, Адам Сильвер ведет переговоры с владельцами футбольного ПСЖ о создании уже баскетбольного клуба.

«У них высочайший уровень опыта в спортивном бизнесе, так что да, мы ведем с ними переговоры,— сказал он.— Париж — потрясающий рынок, на котором мы хотим присутствовать». Господин Сильвер отметил также, что если бы полагал, что потолком развития баскетбольного бизнеса в Европе является Евролига, что лучше уже ничего не сделать, то «не стал бы тратить так много времени и сил на европейский проект». «Но ведь баскетбол — второй по популярности вид спорта в Европе. Однако на его долю приходится едва ли один процент рынка спортивного маркетинга,— сказал глава НБА.— У нас трудный проект, но реализуемый. Вероятно, инвесторам придется подождать, прежде чем клубы новой лиги станут стабильными, но это того стоит».

Александр Петров