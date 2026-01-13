Дело с кольцом

Евролига выступила против экспансии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Старый Свет. Наиболее престижный турнир континента возмутило то, что его постоянных участников переманивают в новый проект, который собирается запустить североамериканская лига. Как сообщает портал Eurohoops, эти противоречия могут привести к судебному разбирательству.

Комиссар НБА Адам Сильвер

Фото: Jeff Chiu / AP Комиссар НБА Адам Сильвер

Фото: Jeff Chiu / AP

Попытки НБА выйти на европейский рынок встретили сопротивление уже ведущей деятельность на этой территории крупной организации. Речь о Евролиге, самом престижном клубном баскетбольном турнире Старого Света. Как сообщил портал Eurohoops, он «официально уведомил» НБА, что готов перевести противостояние в юридическую плоскость. Поводом стали переговоры, которые североамериканская лига ведет с постоянными участниками Евролиги, пытаясь переманить их в собственный проект.

О его учреждении стало известно прошлой весной. В этом деле сильнейшая лига мира сотрудничает с Международной федерацией баскетбола (FIBA). Глава НБА Адам Сильвер выдвигал в качестве вероятного формата лиги модель с 16 командами, 12 из которых имели бы статус постоянных участников. Организаторы говорили о создании новых франшиз в крупных европейских городах, однако, очевидно, и в готовых брендах они тоже заинтересованы.

Практически все европейские баскетбольные гранды владеют так называемой лицензией А Евролиги. Эта лицензия делает клуб долгосрочным партнером турнира и закрепляет за ним статус акционера компании. В настоящее время такие соглашения действуют с 13 командами (всего в соревновании участвуют 20). В 2015 году их заключили испанские «Барселона», «Баскония» и «Реал», греческие «Олимпиакос» и «Панатинаикос», турецкие «Анадолу Эфес» и «Фенербахче», московский ЦСКА, тель-авивский «Маккаби», каунасский «Жальгирис» и «Милан». В 2021 году к ним присоединились мюнхенская «Бавария» и лионский АСВЕЛ.

Текущий цикл завершается летом 2026 года, а потому Евролига в последнее время договаривалась с клубами о новых десятилетних лицензиях. Пока не объявили о своем решении четыре постоянных участника. Среди них есть аутсайдер АСВЕЛ, оставшийся без play-off и в шести предыдущих сезонах. Но три других клуба — гранды: действующий чемпион «Фенербахче», «Реал» и «Барселона».

Установленный Евролигой внутренний дедлайн — 16 января. Правда, в действующих контрактах указан другой крайний срок — 30 июня 2026 года. Позиции «сомневающихся» клубов разные. «Барселона» настроена остаться в соревновании; по информации издания As, она уже подписала договор. «Фенербахче», если верить профильному ресурсу BasketNews, пытается выиграть время и просит компромиссный вариант — контракт по схеме «5+5». В «Реале», похоже, тоже заняли выжидательную позицию, о его будущем известно крайне мало.

Тем временем привилегии от Евролиги пытаются получить и клубы рангом пониже — приличные, но все-таки не входящие в когорту топовых. Так, BasketNews на прошлой неделе сообщил о формировании «нового альянса», в который вошли, например, «Монако», «Валенсия», белградские «Црвена Звезда» и «Партизан» и еще с полдесятка команд. Их не устраивает система, в которой 13 клубов-акционеров контролируют процессы принятия решений и распределения доходов. При этом сообщается, что участники этого блока не отметают вариант с присоединением к альтернативной структуре, если диалог с Евролигой не даст результата.

Роман Левищев