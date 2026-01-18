Ярослав Конкин и Наталия Шевченко победили на масс-стартах на КР по биатлону

Ярослав Конкин из Мордовии и Наталия Шевченко из Свердловской области заняли первые места в больших масс-стартах в рамках Кубка России (КР) по биатлону в Демино под Рыбинском в Ярославской области.

Дистанцию в 15 км 22-летний член резервной сборной России Ярослав Конкин преодолел за 36 минут 17,6 секунды. Он допустил один промах за четыре огневых рубежа. Вторым финишировал представитель сборной Беларуси Максим Воробей, третьим — Карим Халили из Московской области, член основного состава сборной России.

Наталия Шевченко преодолела дистанцию в 12,5 км за 32 минуты 43,7 секунды и допустила один промах за четыре огневых рубежа. Второе место заняла Тамара Дербушева из Свердловской области, третьей — Виктория Сливко из Тюменской области.

Ярославские спортсмены в гонках 18 января не участвовали.

Масс-старты стали заключительными соревнованиями третьего этапа Кубка России в Демино. 16 января прошли спринтерские гонки, 17 января — гонки преследования. Четвертый, финальный этап пройдет 26 февраля – 2 марта в Златоусте.

Алла Чижова